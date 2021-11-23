Роспотребнадзор советует отказаться от одной новогодней традиции

В преддверии Нового 2022 года Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) опубликовало несколько правил по выбору традиционного сладкого подарка. При покупке следует обращать внимание на этикетку упаковки, маркировку пищевой продукции, на которой должны быть указаны наименование, состав, количество, дата изготовления, срок годности, условия хранения, наименование и место нахождения изготовителя и т.д.

Помимо полезных советов по подаркам Роспотребнадзор порекомендовал отказаться от приглашения на дом новогодних аниматоров для детей (Дед Мороз, Снегурочка).