Роспотребнадзор сообщил, как бесплатно проверить поствакцинальный иммунитет

Для оценки поствакцинального иммунитета после вакцинации «ЭпиВакКорона» требуется использовать специальные ИФА тест-системы «SARS-CoV-2-IgG-Вектор», разработанные с учетом особенностей формирования иммунитета в ответ на введение пептидной вакцины.

Эти ИФА тест-системы поставляются во все регионы, где проводится иммунизация населения вакциной «ЭпиВакКорона».

Исследование для привитых «ЭпиВакКорона» осуществляется на безвозмездной основе.

Оценку поствакцинального иммунитета целесообразно проводить не ранее, чем через 42 дня после первой вакцинации.

Для проведения анализа на антитела вам необходимо обратиться в лечебное учреждение, где проходила вакцинация препаратом «ЭпиВакКорона».

При себе рекомендуется документы удостоверяющий личность (паспорт), сертификат о получении профилактической прививки от COVID-19, СНИЛС.

Справочно:

Пептидная вакцина «ЭпиВакКорона» индуцирует антитела именно к таким участкам оболочечного белка S нового коронавируса, которые являются функционально значимыми в жизненном цикле вируса, при этом не обременяя иммунную систему выработкой антител, играющих меньшую роль в борьбе с болезнью.

Большинство коммерческих тестовых наборов нацелены на обнаружение широкого спектра антител к различным участкам оболочечного белка S нового коронавируса, и их чувствительности может быть недостаточно для обнаружения небольшого пула ключевых антител, образующихся после прививки вакциной «ЭпиВакКорона».