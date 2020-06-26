Роспотребнадзор сообщил, что пересмотрен подход по проведению теста на COVID-19

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) и Министерство здравоохранения республики, проведение анализов на COVID-19 не запрещено, но пересмотрен подход по проведению ПЦР-обследований.

Данные изменения обусловлены нарастающим количеством контингента, подлежащего охвату лабораторным обследованием: продолжается призыв на военную службу, начали работу участковые избирательные комиссии, период выпускных экзаменов у школьников, поэтому необходимо в кратчайшие сроки взять анализы у данной категории лиц.

Тем не менее, как и раньше, анализы забираются у лиц с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, а также у контактного круга лиц. Отмечается, что за сутки в республике делается и исследуется порядка 4000 анализов. Это один самых высоких показателей в стране.