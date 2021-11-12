Роспотребнадзор рассмотрел 35 жалоб якутян на…шум

Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) за 9 месяцев 2021 года рассмотрено 35 жалоб, из них в 11% случаев установлено превышение уровня шума по итогам проведенных замеров, в 89% случаев нарушения были устранены в ходе проведения проверок.

Основными обращениями граждан являлись жалобы жителей, проживающих на 1-х и 2-х этажах жилых домов, на акустический дискомфорт от систем вентиляции и холодильного оборудования предприятий сферы обслуживания, торговли, общественного питания (встроенных или пристроенных к жилым домам), шум и вибрацию при работе отопительного оборудования и лифтов в жилых домах.

Причинами повышенного уровня шума, создаваемого указанными источниками, служит недостаточность шумозащитных мероприятий на стадии проектирования, монтаж оборудования с отступлением от проектных решений без оценки генерируемых уровней шума и вибрации, неудовлетворительная реализация шумозащитных мероприятий на стадии ввода в эксплуатацию, размещение оборудования, не предусмотренного проектом, а также неудовлетворительный контроль за эксплуатацией оборудования.

В отношении управляющих компаний и юридических лиц по факту нарушения санитарных норм и правил применяются административные меры по ст. 6.4 КоАП РФ, вплоть до приостановления деятельности от 30 до 90 суток до устранения нарушений.

Управление Роспотребнадзора по Республики Саха (Якутия) информирует, что при неблагоприятном воздействии физических факторов, в том числе шума, следует обращаться в адрес Управления на сайт http://14.rospotrebnadzor.ru в разделе «Прием обращений граждан» с авторизацией в Едином портале государственных услуг и функций (ЕПГУ).

Управление Роспотребнадзора по Республики Саха (Якутия) дополнительно информирует, что вопросы соблюдения правил совместного проживания, неадекватное поведение граждан, проведение работ или совершение других действий, создающих повышенный шум, а также иные действия, сопровождающиеся звуками, повлекшими нарушение покоя граждан и тишины в ночное время относятся к сфере охраны общественного порядка и регулируются законодательным актом субъекта Российской Федерации о соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время. В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №3-ФЗ «О полиции» обеспечение правопорядка относится к компетенции органов внутренних дел, в связи чем рекомендуем обращаться в уполномоченный орган.