Роспотребнадзор проверил вечерний воздух Якутска

В городе Якутске продолжается мониторинг качества атмосферного воздуха, на 18:00 часов 19.07.2021 года проведено исследование 8 проб воздуха по показателям оксид углерода, взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ-2,5, РМ-10, диоксид серы, диоксид азота, формальдегид, сажа (углерод). По результатам исследований превышения ПДК химических веществ в атмосферном воздухе не установлено.

Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) напоминает жителям республики о мерах безопасности в случае задымления населенных мест: — в период выраженной задымленности использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы и т.д.), которые следует увлажнять для усиления их действия; изолировать влажной тканью оконные и дверные проемы, по возможности использовать кондиционеры.

— минимизировать пребывание на открытом воздухе, особенно в жаркое время суток;

— по возможности ограничить физические нагрузки;

— для удаления накопленных в помещении вредных веществ необходимо проводить ежедневные влажные уборки;

— в случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появления слабости, головокружения, признаков одышки, кашля, бессонницы) необходимо обратиться к врачу. При наличии хронического заболевания строго выполнять назначения, рекомендованные врачом.