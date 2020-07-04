Роспотребнадзор проверил готовность школ к ЕГЭ-2020

В Республике Саха (Якутия) единый государственный экзамен в 2020 году проводится на базе 201 общеобразовательной организации (подготовлено 879 аудиторий) с участием 5993 учащихся.

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) во время проведения ЕГЭ-2020 Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) проведена оценка готовности школ. По выявленным замечаниям в 20 школах дополнительно были доставлены дезинфицирующие средства, рециркуляторы и бактерицидные лампы, средства индивидуальной защиты (маски, перчатки), кожные антисептики, проведена тщательная уборка объектов.

В первый день ЕГЭ 3 июля в г. Якутске проведен выездной осмотр двух школ – НПСОШ №2, СОШ №26. При входе в здания проводится обязательная термометрия с использованием бесконтактных термометров обучающихся и работников, проводится обработка рук дезинфицирующими средствами. В местах проведения экзаменов соблюдена социальная дистанция между обучающимися не менее 1,5 метров, зигзагообразная рассадка за партами (по 1 человеку). Все аудитории оснащены приборами для обеззараживания воздуха, сотрудники школ соблюдают требования, работают в масках и перчатках. Для обеспечения школьников питьевой водой имеются бутилированная вода (кулеры, емкости с дозаторами) и одноразовые стаканчики.

Проведение ЕГЭ-2020 остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).