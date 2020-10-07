Роспотребнадзор призывает успеть выработать иммунитет

С начала учебного года Управление образования г. Якутска ведет еженедельный мониторинг вакцинации и заболеваемости детей. Вакцинация от гриппа, ОРВИ учреждений образования продолжается по специально установленному графику.

По состоянию на 7 октября от сезонного гриппа и ОРВИ привито 18 295 (38,4 %) учащихся школ г. Якутска.

Из них в 1-4 классах привито 9 516 учеников. Родители 4 335 детей отказались от вакцинации. 1 195 учеников получили медицинский отвод по состоянию здоровья.

В 5-9 классах 6 524 школьника получили прививку, у 3 533 детей родители отказались от прививки, 917 детей имели медотвод.

В 10-11 классах вакцинацией охвачено 2 255 учеников, 848 родителей отказались от прививки, у 170 детей – медотвод.

По информации Управления образования, 1 887 работников школ (43,7%) прошли вакцинацию против сезонного гриппа и ОРВИ.

В период прививочной кампании во всех школах г. Якутска проводится информационная работа о пользе профилактики ОРВИ и гриппа, симптомах заболевания, возможных осложнениях после гриппа и ОРВИ.

Роспотребнадзор рекомендует проводить вакцинацию против гриппа с сентября по октябрь до подъема заболеваемости, чтобы успел сформироваться прочный иммунитет, защищающий от гриппа. Обычно иммунитет формируется в течение двух-трех недель.

Чем больше людей пройдут вакцинацию против гриппа, тем станет больше невосприимчивых к вирусу гриппа среди населения. Чем выше коллективный иммунитет, тем меньше вероятность заболеть у человека, встретившегося с вирусом. При условии, что 90% людей привиты, остальные 10% не заболеют. Коллективный иммунитет защищает не только привитых, но и остальные группы населения, например, тех, кто имеет противопоказания или медицинский отвод от вакцинации (лица, с аллергической реакцией на куриный белок или иные компоненты вакцины, а также те, у кого отмечались сильная температурная или аллергическая реакция на предыдущую вакцинацию против гриппа).