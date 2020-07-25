Роспотребнадзор предупреждает об опасности онлайн-займов
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в дополнение к ранее размещенной информации об угрозах «бесплатных подписок» на цифровые сервисы доводит до сведения граждан информацию о существующей недобросовестной практике при оформлении микрозаймов онлайн.
В сети Интернет участились случаи предложения помощи по подбору займов со стороны кредитных брокеров и иных посредников, которые не раскрывают информацию о возмездном характере своих услуг.
Более того, зачастую потребитель просто не осознает, что находится на сайте посредника и передает все свои персональные данные не микрокредитной компании, а третьему лицу.
Что предлагает кредитный брокер или посредник на самом деле: выбрать и оформить микрозайм онлайн, заполнить анкету, а также приобрести дополнительные услуги.
ПОЧЕМУ ЭТО ОПАСНО:
1. Навязывается или скрывается факт приобретения дополнительных услуг.
При оформлении микрозайма клиенту предложат присоединиться к различным «условиям», «программам», «сервисам», «услугам», «тарифам» и т.п.
Какие платные услуги могут быть автоматически включены в оферту (заявление на займ):
— страхование жизни и здоровья от несчастного случая;
— теледоктор — круглосуточная медицинская консультация;
— услуга СМС-информирования (о статусе рассмотрения заявки на выдачу займа, платежах по договору потребительского займа, рекламных акциях и т.п.);
— услуга по получению отчета о состоянии финансового здоровья и актуальных предложениях по займам (предоставляются и оплачиваются регулярно: ежедневно, еженедельно и т.п.).
— услуга платного подбора займов.
Стоимость таких услуг может достигать нескольких тысяч рублей. Будьте бдительны!
2. Подписание договора в один клик.
Все онлайн сервисы содержат в себе условия о том, что соглашение с потребителем заключается в электронном виде. Иногда для этого требуется ввести код из СМС-сообщения, но часто договоры просто содержат условие о том, что сам факт проставления на сайте или в мобильном приложении «флажка» согласия с предлагаемыми условиями заменяет подпись клиента и означает возможность списания с банковской карты стоимости услуг по тарифам посредника.
3. Плата по займу и за дополнительные услуги списывается автоматически.
Очень часто оплата услуг подбора займов, СМС-информирования, получения различных отчетов может производится в форме платной подписки и продлевается каждые несколько дней автоматически.
Пример договорного условия:
— подключение сервиса «Рекуррентные списания» — возможность оплаты и исполнения обязательств физическими лицами посредством автоматических переводов денежных средств.
4. Отключить обманом навязанные услуги очень сложно.
У недобросовестных компаний простым и быстрым в цифровую эпоху оказывается только сервис, направленный на списание денежных средств в свою пользу. Для того, чтобы отказаться от навязанных услуг иногда потребуется прибегнуть к услугам «Почты России».
Пример договорного условия:
Заемщик вправе в любое время отказаться от сервиса «Рекуррентные списания», направив уведомление об отказе от сервиса в адрес исполнителя посредством почтовой корреспонденции, письмом с описью вложения.
Роспотребнадзор призывает быть внимательными при оформлении любых договоров онлайн, а в случае, если потребитель столкнулся с обманом, навязыванием услуг, недобросовестными условиями договоров – обращаться с подробным мотивированным заявлением в территориальные органы Роспотребнадзора.
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