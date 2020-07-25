Роспотребнадзор предупреждает об опасности онлайн-займов

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в дополнение к ранее размещенной информации об угрозах «бесплатных подписок» на цифровые сервисы доводит до сведения граждан информацию о существующей недобросовестной практике при оформлении микрозаймов онлайн.

В сети Интернет участились случаи предложения помощи по подбору займов со стороны кредитных брокеров и иных посредников, которые не раскрывают информацию о возмездном характере своих услуг.

Более того, зачастую потребитель просто не осознает, что находится на сайте посредника и передает все свои персональные данные не микрокредитной компании, а третьему лицу.

Что предлагает кредитный брокер или посредник на самом деле: выбрать и оформить микрозайм онлайн, заполнить анкету, а также приобрести дополнительные услуги.

ПОЧЕМУ ЭТО ОПАСНО:

1. Навязывается или скрывается факт приобретения дополнительных услуг.

При оформлении микрозайма клиенту предложат присоединиться к различным «условиям», «программам», «сервисам», «услугам», «тарифам» и т.п.

Какие платные услуги могут быть автоматически включены в оферту (заявление на займ):

— страхование жизни и здоровья от несчастного случая;

— теледоктор — круглосуточная медицинская консультация;

— услуга СМС-информирования (о статусе рассмотрения заявки на выдачу займа, платежах по договору потребительского займа, рекламных акциях и т.п.);

— услуга по получению отчета о состоянии финансового здоровья и актуальных предложениях по займам (предоставляются и оплачиваются регулярно: ежедневно, еженедельно и т.п.).

— услуга платного подбора займов.

Стоимость таких услуг может достигать нескольких тысяч рублей. Будьте бдительны!

2. Подписание договора в один клик.

Все онлайн сервисы содержат в себе условия о том, что соглашение с потребителем заключается в электронном виде. Иногда для этого требуется ввести код из СМС-сообщения, но часто договоры просто содержат условие о том, что сам факт проставления на сайте или в мобильном приложении «флажка» согласия с предлагаемыми условиями заменяет подпись клиента и означает возможность списания с банковской карты стоимости услуг по тарифам посредника.

3. Плата по займу и за дополнительные услуги списывается автоматически.

Очень часто оплата услуг подбора займов, СМС-информирования, получения различных отчетов может производится в форме платной подписки и продлевается каждые несколько дней автоматически.

Пример договорного условия:

— подключение сервиса «Рекуррентные списания» — возможность оплаты и исполнения обязательств физическими лицами посредством автоматических переводов денежных средств.

4. Отключить обманом навязанные услуги очень сложно.

У недобросовестных компаний простым и быстрым в цифровую эпоху оказывается только сервис, направленный на списание денежных средств в свою пользу. Для того, чтобы отказаться от навязанных услуг иногда потребуется прибегнуть к услугам «Почты России».

Пример договорного условия:

Заемщик вправе в любое время отказаться от сервиса «Рекуррентные списания», направив уведомление об отказе от сервиса в адрес исполнителя посредством почтовой корреспонденции, письмом с описью вложения.

Роспотребнадзор призывает быть внимательными при оформлении любых договоров онлайн, а в случае, если потребитель столкнулся с обманом, навязыванием услуг, недобросовестными условиями договоров – обращаться с подробным мотивированным заявлением в территориальные органы Роспотребнадзора.