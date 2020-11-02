Роспотребнадзор предупредил об опасности роста числа КТ-исследований

Компьютерный томограф – это генерирующий источник ионизирующего излучения. При проведении процедуры рентгеновская трубка вертится внутри гентри постоянно производя снимки, сопровождая радиационным облучением биологическую ткань, того или иного органа.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009» пределы доз для населения 1 мЗв/год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв/год (для персонала группы А 20 мЗв/год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 50 мЗв/год).

Распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Российской Федерации привело к значительному увеличению количества процедур компьютерной томографии органов грудной клетки, которые делали пациентам в рамках диагностики и оценки эффективности лечения. Увеличение числа компьютерных томографий приводит к дополнительному облучению населения. По предварительной оценке, изменилась структура и коллективная доза от КТ-исследований за период с марта по июнь текущего года в связи с диагностикой COVID-19.

Для сравнения, максимальные средние дозы на процедуру в 2019 году в РС(Я) наблюдаются при компьютерной томографии – 4,34 мЗв (в РФ — 3,7 мЗв), рентгеноскопии – 2,75 (в РФ — 2,52 мЗв) и в радионуклидной диагностике – 1,48 (в РФ — 5,37 мЗв). Минимальные средние дозы на процедуру наблюдаются при флюорографии – 0,09 (в РФ — 0,06 мЗв) и рентгенографии – 0,10 (в РФ — 0,09 мЗв). Наибольшее значение средних доз за одну процедуру в 2019 году при компьютерной томографии зарегистрировано 5,9 мЗв.

Ежегодно вклад компьютерной томографии в коллективную дозу медицинского облучения растет. В 2020 в связи с ситуацией по новой коронавирусной инфекцией в Российской Федерации и Республике Саха (Якутия) следует уделять повышенное внимание контролю обоснованности назначений рентгенорадиологических исследований, особенно высокоинформативных и высокодозовых методов диагностики (компьютерная томография).