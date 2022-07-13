Роспотребнадзор по Якутии сообщил о готовности к угрозе оспы обезьян

Первый случай оспы обезьян зафиксировали в России, заболевание выявлено у гражданина, вернувшегося из поездки по странам Европы — передает ЯСИА.

Какие меры предпринимают в Якутии для предупреждения новой инфекции?

Как сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора по Якутии Изабелла Самойлова, сразу после появления первых сообщений о выявлении оспы обезьян в Европе управление провело подготовку сотрудников.

«Совместно с Министерством здравоохранения провели семинары по диагностике, выявлению и лечению больных с признаками оспы обезьян. Поэтому все врачи у нас настороже, и в случае выявления первого случая наша сигнальная система сработает. Вышли методические рекомендации по проведению противоэпидемических мероприятий в очагах, по лабораторной диагностике. Когда материал отбирают, его приносят к нам, в центр гигиены и эпидемиологии, дальше мы его отправляем в «Вектор». Таким образом, вся наша система вместе с Минздравом готова к выявлению инфекции», — подчеркнула Самойлова.

Она добавила, что возбудитель оспы обезьян относится к первой группе патогенности, то есть инфекция является особо опасной. В связи с этим больного должны госпитализировать в инфекционные стационары, а именно в специальные боксы. «У нас такие боксы есть. У них отдельные входы и шлюзы, чтобы исключить передачу воздушно-капельным путем», — сообщила Самойлова.

Напомним, первый случай инфекции в стране подтвердили во вторник, 12 июля. Заболевание выявлено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью. Все контактные лица своевременно установлены и находятся под медицинским наблюдением. Возможность дальнейшего распространения инфекции купирована.