Роспотребнадзор опубликовал результаты проверки воздуха по Якутии

Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) проводится лабораторный контроль за содержанием химических веществ в атмосферном воздухе населенных мест в период лесных пожаров согласно приказу «Об усилении надзора за состоянием атмосферного воздуха в населённых пунктах в пожароопасный сезон 2021 года» №116-д от 24 марта 2021 г.

08.07.2021 г. в Республике Саха (Якутия) исследовано 44 пробы атмосферного воздуха в г. Якутске, с. Бердигестях Горного района, п. Хандыга Томпонского района, с. Сунтар Сунтарского района, г. Покровск Хангаласского района, с. Майя и п. Нижний Бестях Мегино – Кангаласского района, г. Мирный Мирнинского района, с. Ытык – Кюель Таттинского района. Превышение ПДК химических веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов выявлено по диоксиду азота: в 1 пробе в с. Бердигестях Горного района, в 2 пробах в с. Майя Мегино – Кангаласского района. Концентрация по диоксиду азота составила от 1,25 ПДК (0,25 мг/м3) до 1,59 ПДК (0,318 мг/м3) при ПДК не более 0,2 мг/м3.

С нарастающим итогом исследовано 786 проб атмосферного воздуха.