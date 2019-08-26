Роспотребнадзор обратился в прокуратуру по факту массового отравления в Якутии

Роспотребнадзор обратился в прокуратуру по случаю массового отравления якутян в ресторанах ООО «Сеул». Ранее ведомство наложило временный запрет на работу четырех заведений общепита в столице республики в связи с угрозой здоровью граждан, сообщает ЯСИА.

«У нас зарегистрировано 42 случая острой кишечной инфекции в трех районах и Якутске. Мы завели административное дело и направили информацию для принятия мер во все правоохранительные органы», — заявила заместитель руководителя территориального Управления Роспотребнадзора Наталья Борисова.

По ее словам, в суде ведомство будет настаивать на закрытии ресторанов «Белые ночи», «София», «Пхеньян Гван», «Стелла» на срок до 3 месяцев. Далее, по заявлению граждан, будет подключена защита прав потребителей.

Собеседник агентства не исключила проверки в других предприятиях общественного питания, «если будут основания».

Продолжается активное выявление больных среди контактных лиц со свадеб, которые отмечались 16, 17 и 18 августа. У 11 больных подтвержден диагноз «сальмонеллез».