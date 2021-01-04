Роспотребнадзор об ошибке сдавать ИФА вместо ПЦР

Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) напоминает об обязательной сдаче анализов ПЦР после прибытия из-за рубежа.

По данному факту в отношении граждан должностными лицами Управления составлено 125 протоколов об административных правонарушениях по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, все материалы направлены в суды для рассмотрения по существу. Виновные лица привлечены к административной ответственности, судом назначены наказания в виде административного штрафа.

Большинство граждан, в отношении которых составлены протоколы, вместо анализов методом ПЦР сдали анализ методом ИФА, то есть определяли не вирус, а наличие антител в крови.

Во избежание нарушения законодательства в течение трех календарных дней со дня прибытия в Россию, граждане страны должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на Едином портале государственных услуг.

Также граждане обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту жительства (пребывания) до получения результатов указанного исследования.