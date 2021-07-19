Роспотребнадзор о качестве воздуха в Якутске

О лабораторном мониторинге атмосферного воздуха в период лесных пожаров в Республике Саха (Якутия) на 19.07.2021 года на 14:00 часов.

За сутки в Республике Саха (Якутия) исследовано 69 проб атмосферного воздуха в г. Якутске, в с. Намцы Намского района, г. Покровск Хангаласского района, п. Хандыга Томпонского района, с. Бердигестях, с. Магарас, с. Кюерелях Горного района, с. Сунтар Сунтарского района, г. Мирный Мирнинского района, г. Вилюйск Вилюйского района.

Превышение ПДК химических веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов выявлено в 15 пробах: 2 пробы по взвешенным веществам в г. Якутске, по 3 пробы по взвешенным частицам РМ – 2,5 и взвешенным частицам РМ – 10 в г. Якутске, 1 проба по диоксиду азота в г. Вилюйск Вилюйского района, по 1 пробе по взвешенным частицам РМ – 2,5 в с. Магарас, с. Бердигестях и с. Кюерелях Горного района, по 1 пробе по диоксиду азота в с. Магарас, с. Бердигестях и с. Кюерелях Горного района, с. Сунтар Сунтарского района.

Концентрация по взвешенным веществам составила до 1,76 ПДК (0,88 мг/м3) при ПДК не более 0,5 мг/м3, концентрация по взвешенным частицам РМ – 2,5 составила от 1,37 ПДК (0,22 мг/м3) до 3,06 ПДК (0,49 мг/м3) при ПДК не более 0,16 мг/м3, концентрация по взвешенным частицам РМ – 10 составила от 1,27 ПДК (0,38 мг/м3) до 2,4 ПДК (0,78 мг/м3) при ПДК не более 0,3 мг/м3, концентрация по диоксиду азота составила от 1,14 ПДК (0,229 мг/м3) до 1,29 ПДК (0,259 мг/м3) при ПДК не более 0,2 мг/м3.

С нарастающим итогом исследовано 1405 проб атмосферного воздуха.

Выданы предложения органам образования республики и главе ГО «город Якутск» о принятии мер.