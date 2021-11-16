Роспотребнадзор назвал компании, вызывающие наибольшее недовольство якутян

Анализ обращений, поступающих в Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) показывает, что актуальными вопросами в 2021 году остаются нарушения прав потребителей в сфере предоставления услуг – 700 обращений. Значительная часть этих обращений связана с заключением договоров воздушной перевозки, на финансовом рынке, услуги связи, прочих видов деятельности. В сфере торговли в адрес Управления поступило 325 обращения.

Основная часть жалоб на воздушном транспорте поступает на АО «Авиакомпания Якутия». В рамках рассмотрения обращений граждан, Управление проводит оценку достоверности сведений, содержащихся в обращении.

По итогам рассмотрения обращений, АО «АК Якутия» в 80%, требования потребителей по возврату провозной платы удовлетворены.

В рамках рассмотрения обращений граждан на финансовом рынке (деятельность банков – изменение процентной ставки, организаций по страхованию – по невыплате страховой премии, микрофинансовых организаций – по высокой процентной ставке и т.п.) Управление перенаправляет по подведомственности в Национальный банк по Республике Саха (Якутия) Дальневосточного главного Управления Центрального банка Российской Федерации.

Основная часть обращений в сфере предоставления услуг связи поступает на услуги телематической связи, а также на услуги АО «Почта России».

Управление напоминает, что законодательство о защите прав потребителей регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами, владельцами агрегаторов информации о товарах (услугах) при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), о владельцах агрегаторов информации о товарах (услугах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

Анализ поступивших обращений в сфере защиты прав потребителей в2021г. позволяет сделать следующие выводы:

Обращение должно быть подано лицом, чьи права нарушены. Личность потребителя устанавливается приобщением копии паспорта к обращению либо через авторизацию в ЕСИА. В обращении должны быть указаны сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Указанные сведения в обязательном порядке должны содержать событие нарушения, при этом одним из обязательных условий является наличие документа, подтверждающего факт оплаты товара (работ, услуг); письменного договора, заключенного с продавцом (исполнителем услуг). В случае, если суть обращения носит имущественный характер, а равно неимущественный с имущественным (например, требование о расторжении договора с возвратом денежных средств), потребителям следует приобщать к обращению письменную претензию (заявление) к продавцу (исполнителю), которую необходимо вручить под роспись работнику либо направить заказным письмом с уведомлением о получении.

Управление напоминает, что на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (zpp.rospotrebnadzor.ru) создан государственный информационный ресурс в области защиты прав потребителей (ГИС ЗПП), где можно ознакомиться с практикой Роспотребнадзора, советами потребителям на актуальные темы, задать интересующий Вас вопрос и т.д.