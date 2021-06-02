РОСовцы поборются за кресло депутата Госдумы

Кандидаты от партии «Российский Общенародный Союз» (РОС) будут бороться за мандат депутата Государственной Думы от Якутии.

Якутское отделение партии РОС – «Российский Общенародный Союз» выдвинул кандидатов на выборы в Государственную Думу. Список якутян должен быть утвержден съездом партии, который намечен на 19 июня.

Федор БУЗИНАЕВ, председатель регионального отделения РОС в беседе с нашим корреспондентом уточнил, что в число кандидатов включены и сторонники партии, имеющие большой опыт законотворческой работы как на федеральном, так и республиканском уровне: «Включенные в список сторонники и члены РОС внесли заметный вклад в разработку ФЗ «О недрах», «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», «О реабилитации репрессированных народов», развитии промышленного производства и молодежной политики в республике. Среди них – юристы, экономисты, работники культуры, педагоги, журналист».

У партии РОС имеется опыт успешного прохождения в Госдуму РФ. Осенью 2003 года она позиционировалась как партия «Народная воля» и в составе избирательного блока «Родина» преодолела 5-процентный барьер. Тогда блок «Родина» прошёл в Госдуму, набрав 9,2 % голосов избирателей. 5,5 миллионов граждан России поддержали программу блока «Социальная справедливость и экономический рост». Лидер РОС Сергей БАБУРИН был избран заместителем председателя Государственной Думы РФ.

РОС позиционирует себя как национал-консервативная партия. В программном документе она заявляет, что российское общество находится в глубоком кризисе. Нам не хватает главной свободы — это свободы жить по совести. Человек должен иметь возможность жить честно и в соответствии с вековыми национальными и религиозными традициями своего народа.

«Общество должно иметь возможность контролировать деятельность представителей государства, чтобы должности в госкорпорациях не превращались в синекуру для чиновников, их родственников и друзей. Особое внимание государство обязано уделять контролю за эксплуатацией природных богатств страны, являющихся общенародным достоянием», – говорится в программе РОС.

Партия активно участвует в программах по интеграции России в Евразийское Экономическое Сообщество — одного из главных инструментов развития международной кооперации на постсоветском пространстве. Движение сторонников РОС возглавляет Эдуард КОКОЙТЫ, второй президент Республики Южная Осетия (2001-2011 гг.).

По сведениям нашей редакции, за РОС в Якутии стоит Союз славянских общин РС(Я). Союз объединил ряд национально-культурных общественных организаций республики, среди них: «Русская община РС(Я)», «Потомки государевых ямщиков», «Якутский реестровый казачий полк», «Якутский казачий полк», «Раздолье», «Русскоустьинцы по сохранению своей культурно-этнографической самобытности РС(Я)», Украинская община, Польское объединение «Полония» РС(Я)», Белорусская община, «Сербско-якутское общество» и др. Союз активно участвует в программах по оказанию гуманитарной помощи жителям Донецкой народной республики.

Лидеры Союза славянских общин Якутии – Алексей ЧЕРТКОВ, Александр ПОДГОЛОВ, Анатолий ДОБРЯНЦЕВ, Игорь ЧИКАЧЕВ, Александр КОЗЫРЬ обладают соответствующей квалификацией и навыками общественно-политической работы, необходимыми для проведения выборной кампании.