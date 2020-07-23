Росмолодежь наградила сотрудника АЭБ за волонтерскую работу во время пандемии
В Якутии состоялось награждение добровольцев за их деятельность в период распространения коронавирусной инфекции в республике. Заслуженные награды и благодарственные письма получили 17 волонтеров, которые ежедневно помогали нуждающимся в трудные дни.
В числе награждённых – руководитель направления корпоративной социальной ответственности службы по связям с общественностью АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Наталья Миронова. За вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «МЫ ВМЕСТЕ» ей торжественно вручил благодарственное письмо Федерального агентства по делам молодежи и.о министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Александр Сусоев.
“Как узнала про движение помощи нуждающимся, решила не стоять в стороне, связалась с Центром по работе с волонтерами. В нашем банке кинула клич, договорилась с председателем правления, чтобы выделили машину. И мы каждый день, весь апрель, вместе с водителем Федором Тарским ездили по адресам и доставляли пожилым продукты из магазинов лекарства из аптек, разовые бесплатные продуктовые наборы, выносили мусор”, — рассказала Наталья Миронова.
Она добавила, что Федора Тарского тоже скоро наградят благодарственным письмом. Как сказал Александр Сусоев, такие мероприятия по чествованию волонтеров будут проходить до осени и все активисты получат заслуженные награды.
Как сообщает ЯСИА, за весь период коронавируса более 2 тысяч граждан республики изъявили свое желание вступить в ряды волонтерского движения. В настоящее время добровольцы по всей республике приняли и отработали более 24 тысяч заявок от людей преклонного возраста.
“Волонтерские корпусы были созданы не только в Якутске, но и во всех районах нашей республики. Хотелось бы сказать, что ребята очень достойно себя проявили, отработали почти 25 тысяч заявок. Кроме того, они отправили более 20 тысяч продуктовых наборов пожилым людям. Это огромная работа. В этот день мы хотим в очередной раз сказать слова благодарности нашим неравнодушным гражданам и волонтерам республики”, – цитирует ЯСИА Сусоева.
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