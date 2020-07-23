Росмолодежь наградила сотрудника АЭБ за волонтерскую работу во время пандемии

В Якутии состоялось награждение добровольцев за их деятельность в период распространения коронавирусной инфекции в республике. Заслуженные награды и благодарственные письма получили 17 волонтеров, которые ежедневно помогали нуждающимся в трудные дни.

В числе награждённых – руководитель направления корпоративной социальной ответственности службы по связям с общественностью АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Наталья Миронова. За вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «МЫ ВМЕСТЕ» ей торжественно вручил благодарственное письмо Федерального агентства по делам молодежи и.о министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Александр Сусоев.

“Как узнала про движение помощи нуждающимся, решила не стоять в стороне, связалась с Центром по работе с волонтерами. В нашем банке кинула клич, договорилась с председателем правления, чтобы выделили машину. И мы каждый день, весь апрель, вместе с водителем Федором Тарским ездили по адресам и доставляли пожилым продукты из магазинов лекарства из аптек, разовые бесплатные продуктовые наборы, выносили мусор”, — рассказала Наталья Миронова. Она добавила, что Федора Тарского тоже скоро наградят благодарственным письмом. Как сказал Александр Сусоев, такие мероприятия по чествованию волонтеров будут проходить до осени и все активисты получат заслуженные награды.

Как сообщает ЯСИА, за весь период коронавируса более 2 тысяч граждан республики изъявили свое желание вступить в ряды волонтерского движения. В настоящее время добровольцы по всей республике приняли и отработали более 24 тысяч заявок от людей преклонного возраста.