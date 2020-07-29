29.07.2020
21:08
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Экология

Рослесхоз: в Якутии по сравнению с прошлым годом площадь пожаров значительно уменьшилась

На территории Якутии в пожароопасный период решения и работы по тушению лесных пожаров принимаются оперативно, что позволило не допустить разгула огненной стихии на больших площадях. Такое мнение выразил Михаил Козлов, начальник управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Федерального агентства лесного хозяйства, передает ЯСИА.

В Рослесхозе осуществляется контроль и мониторинг за всей деятельностью, связанной с организацией охраны лесов от пожаров в регионах. В этом году можно отметить достаточно слаженную организационную работу, особенно наземных лесопожарных служб. В обслуживаемой зоне они достаточно эффективно справились с большим количеством пожаров. По сравнению с прошлым годом, площадь пожаров значительно уменьшилась. Надо дать должное властям республики – при повышенной горимости, а также при том, что не первый год повторяются аномально жаркие условия на севере, они предприняли все необходимые меры, чтобы не допустить разгул стихии, как это прогнозировалось рядом общественных организаций“, – отметил Михаил Козлов в ходе визита в Якутию.

Он подчеркнул, что предпринятые оперативные меры обеспечили отсутствие перехода огня на территорию населенных пунктов. Соответственно, в Якутии не пострадали поселки, экономические или линейные объекты.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: ЯСИА , https://ysia.ru/operativnost-reshenij-ne-dopustila-razgula-ognya-v-yakutii-mnenie-nachalnika-upravleniya-roslezhoza/
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