11.04.2021
18:10
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Культура

Роскосмос и якутский композитор Марк Жирков

Роскосмос на своем сайте сообщил об открытии в Москве I Международного конкурса молодых пианистов имени Марка Николаевича Жиркова, являющегося основоположником якутской профессиональной музыкальной культуры.

В мероприятии приняли участие представители Госкорпорации «Роскосмос». Участники и организаторы конкурса были проинформированы о космической деятельности и о взаимодействии Госкорпорации «Роскосмос» с Республикой Саха (Якутия).

Фото: https://www.roscosmos.ru/30683/
Источник: https://www.roscosmos.ru/30683/
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