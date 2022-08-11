Роскошная Сахая поделилась кадрами с отдыха в Египте

Звезда якутской эстрады, певица Сахая поделилась в соцсети кадрами с отдыха в Шарм-ель-Шейхе:

Вот и прошли наши замечательные 10 дней на райском берегу Красного моря в Шарм-ель-Шейхе!💞😅 Мы остановились в отеле Maritim Jolie ville 👍 Отель оправдал все наши ожидания- хороший номер, большой. Уборку делали каждый день; персонал дружелюбный; питание очень хорошее, много различных блюд, всё очень вкусно😋

Территория большая, зелёная ☘, много цветов🌺🌸🌼, есть рестораны, бассейн, с горками. Сансаныч был в восторге!😍👏

А самое главное пляж 🏖

Это просто сказка! 🌊 Мы приезжаем сюда именно из-за тёплого,прозрачного моря, где можно увидеть много-много красивейших рыб 🐠🐟 Мы даже увидели 1,5 метрового «Наполеона»😱😳 Он спокойный, дружелюбный (не кусается) можно его даже потрогать😅👍

Единственный минус — Вай фай в отеле слабоват! Впрочем, как и во всех отелях Египта….Поэтому лучше купить местную сим карту по прилёту в аэропорту!✈️ — пишет дива.