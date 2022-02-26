Роскомнадзор сегодня частично ограничил доступ в Facebook

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Сегодня, 25 февраля, Роскомнадзор РФ разместил на своем официальном сайте сообщение:

24 февраля социальная сеть Facebook (компании Meta Platforms, Inc.) ограничила официальные аккаунты четырех российских СМИ: телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», интернет-площадок «Лента.ру» и «Газета.ру».

Подобные действия в отношении российских интернет-ресурсов и СМИ запрещены Федеральным законом № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

Роскомнадзор 24 февраля направил требования администрации Meta Platforms, Inc. снять введенные социальной сетью Facebook ограничения в отношении российских СМИ и объяснить причину их введения. Требования Роскомнадзора владельцы социальной сети проигнорировали.

Начиная с октября 2020 года Роскомнадзор зафиксировал 23 случая подобной цензуры в отношении российских СМИ и интернет-ресурсов со стороны Facebook.

25 февраля Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России.

В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором, в соответствии с законом, принимаются меры частичного ограничения доступа в виде замедления трафика.