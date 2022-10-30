30.10.2022
11:53
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Общество

Роскомнадзор: блокировка Telegram в настоящее время исключена

Генпрокуратура не требовала от Роскомнадзор заблокировать домен t.me, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Генпрокуратура России не направляла требование о блокировке домена t.me», — говорится в сообщении.

В субботу в реестре Роскомнадзора появилась информация о том, что доступ к домену t.me ограничен по требованию Генпрокуратуры.

Позднее Роскомнадзор сообщил, что блокировка доступа к Telegram в настоящее время исключена. Впоследствии домен t.me пропал из реестра заблокированных ресурсов, но до сих пор недоступен.

Источник: ria.ru

Фото: rozetked.me

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