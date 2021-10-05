Росгвардия захватила подозреваемого в убийстве жителя Верхневилюйска

Вилюйским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) с дислокацией в Верхневилюйском районе расследуется уголовное дело об убийстве – ч.1 ст. 105 УК РФ – по факту обнаружения 28 сентября 2021 года тела мужчины 1988 года рождения в помещении хозяйственной постройки частного домовладения в селе Верхневилюйск.

Как установлено в ходе предварительного следствия, после произошедшего подозреваемый и очевидцы преступления скрывались от правоохранительных органов, но при взаимодействии следователей, следователей-криминалистов СУ СК РФ по РС (Я) с оперативными сотрудниками уголовного розыска республиканского МВД личность мужчины, подозреваемого в причастности к убийству, а также личности четырех очевидцев преступления, были установлены.

Подозреваемый был задержан при силовой поддержке сотрудников Росгвардии в городе Якутске.

5 октября 2021 года по ходатайству следователя подозреваемый заключен под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование продолжается.

В Якутии оперативниками уголовного розыска раскрыто убийство в с. Верхневилюйск

Уголовным розыском раскрыто убийство, произошедшее в Верхневилюйском районе.

28 сентября в с. Верхневилюйск было обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями грудной клетки.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности пятерых граждан – 28-летнего местного жителя, причастного к совершению убийства и четверых очевидцев.

Трое очевидцев были доставлены следователю в течение дежурных суток. Подозреваемый и один из свидетелей скрылись за пределами района. Задержание осуществлено в г. Якутск оперативниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Саха (Якутия) при силовой поддержке Росгвардии.

Уголовный розыск продолжает осуществлять оперативное сопровождение уголовного дела, расследуемого Следственным комитетом.