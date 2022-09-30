Росгвардия возьмет на хранение оружие мобилизованных

Жители Якутии могут сдать оружие на временное хранение в Росгвардию.

В связи с вступлением в силу 21 сентября 2022 года Указа Президента Российской Федерации №647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» Управление Росгвардии по Республике Саха (Якутия) напоминает гражданам – владельцам оружия, подлежащим мобилизации, о возможности сдать оружие на временное хранение в территориальное подразделение Росгвардии по месту жительства. Данная мера предусмотрена для обеспечения сохранности оружия, а также во избежание его утраты или хищения.

Хранение осуществляется на бесплатной основе.