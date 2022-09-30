30.09.2022
13:14
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Общество
Росгвардия возьмет на хранение оружие мобилизованных
Жители Якутии могут сдать оружие на временное хранение в Росгвардию.
В связи с вступлением в силу 21 сентября 2022 года Указа Президента Российской Федерации №647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» Управление Росгвардии по Республике Саха (Якутия) напоминает гражданам – владельцам оружия, подлежащим мобилизации, о возможности сдать оружие на временное хранение в территориальное подразделение Росгвардии по месту жительства. Данная мера предусмотрена для обеспечения сохранности оружия, а также во избежание его утраты или хищения.
Хранение осуществляется на бесплатной основе.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)
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