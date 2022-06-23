Росгвардия предлагает заключить контракт в период проведения спецоперации

Росгвардия предлагает гражданам заключение краткосрочных контрактов в период проведения специальной операции.

Граждане Российской Федерации могут заключить краткосрочные контракты (до 1 года) в период проведения специальной операции с дальнейшим назначением на должности солдат и сержантов в войсковую часть 6912 Восточного округа войск национальной гвардии Российской Федерации

(г. Хабаровск).

Основные требования:

1) Возраст от 18 до 50 лет.

2) Состояние здоровья, позволяющее проходить военную службу по контракту.

3) Прохождение военной службы по призыву (контракту).

4) Отсутствие судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления (наличие погашенной, снятой судимости по отдельным статьям УК РФ, рассматривается на аттестационной комиссии).

5) Вопрос о принятии на военную службу граждан, уволенных с военной службы по контракту по отрицательным статьям, рассматривается на аттестационной комиссии.

Широкий спектр социальных гарантий, а именно:

1) Стабильное денежное довольствие от 35 до 45 тысяч рублей (военнослужащим принимающим участие в специальной операции дополнительно предоставляется два оклада по должности в месяц и 53 доллара в сутки).

2) Вещевое, продовольственное и медицинское обеспечение.

3) Отсрочка платежей по кредитам и ипотеке на время контракта.

4) Льготная выслуга — один день за три дня.

5) Бесплатное обучение по востребованным специальностям (водитель, электрик, сварщик и т.п).

6) На основании Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г.

№ 98 военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, в случае:

— получения ранения (контузии, травмы, увечья) в ходе проведения специальной военной операции полагается выплата 3000000 рублей.

— гибели военнослужащего при выполнении задач в ходе специальной военной операции полагается выплата 5000000 рублей членам семьи в равных долях.

7) На основании Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 12 мая 2022 г. № 273-дсп утвержден порядок оказания материальной помощи военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, в случае:

— получения легкого или среднего ранения (контузии, травмы, увечья) в ходе проведения специальной военной операции полагается выплата 500000 рублей.

— получения тяжелого ранения (контузии, травмы, увечья) в ходе проведения специальной военной операции полагается выплата 750000 рублей.

— гибели военнослужащего при выполнении задач в ходе специальной военной операции полагается выплата 1000000 рублей членам семьи в равных долях.

8) Участникам специальной военной операции вручается удостоверение ветерана боевых действий, которое предполагает дополнительные льготы.

Процедура поступления на военную службу по краткосрочному контракту значительно упрощена по сравнению со стандартной процедурой, которая не займёт много времени.

По вопросам поступления на военную службу обращаться по номеру:

8(4112)36-68-30, а также по адресу: г. Якутск, Вилюйский тракт, 4 км., 3Б.