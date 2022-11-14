14.11.2022
12:07
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Происшествия

Росгвардия нагрянула в ночной клуб Якутска

SakhaLife.ru.

В вечернее время на пульт оператора вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал срабатывания кнопки тревожной сигнализации с охраняемого объекта – одного из развлекательных заведений, расположенных на ул. Семена Данилова.

Кнопку нажал администратор, когда один из посетителей в состоянии алкогольного опьянения учинил хулиганские действия. К месту происшествия в считанные минуты прибыл наряд Росгвардии и задержал злоумышленника.

При проверке выяснилось, что задержанный — 37-летний уроженец Нюрбинского района находится в федеральном розыске за совершение угона автомашины.

Гражданин доставлен в дежурную часть территориального отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)

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