Росгвардия нагрянула в ночной клуб Якутска

В вечернее время на пульт оператора вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал срабатывания кнопки тревожной сигнализации с охраняемого объекта – одного из развлекательных заведений, расположенных на ул. Семена Данилова.

Кнопку нажал администратор, когда один из посетителей в состоянии алкогольного опьянения учинил хулиганские действия. К месту происшествия в считанные минуты прибыл наряд Росгвардии и задержал злоумышленника.

При проверке выяснилось, что задержанный — 37-летний уроженец Нюрбинского района находится в федеральном розыске за совершение угона автомашины.

Гражданин доставлен в дежурную часть территориального отдела полиции для дальнейшего разбирательства.