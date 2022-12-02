Росгвардия: 117 единиц оружия изъято за два дня

За два дня в республике изъято 117 единиц оружия. Основная часть выявленных нарушений — не продленные вовремя разрешительные документы.

Сотрудниками правоохранительных органов на территории республики продолжают проводиться профилактические мероприятия по контролю за оборотом оружия. За два дня сотрудники полиции и Росгвардии проверили 517 владельцев по месту жительства и выявили 69 административных правонарушений.

По словам сотрудников Росгвардии, большая часть из них связана с нарушением установленных сроков продления и переоформления разрешений на хранение и ношение гражданского оружия. При чем, допускается это гражданами зачастую при переезде. Законодательно при смене места жительства (адреса прописки) владельцу оружия отводится 2 недели на переоформление разрешения на оружие. Отсчет времени начинается с даты регистрации по месту жительства, она указана в паспорте на штампе прописки.

В целом у граждан изъято 117 единиц оружия, из них за допущенные нарушения — 93 единицы, 15 единиц в связи со смертью владельца и 9 единиц добровольно сдано на утилизацию.