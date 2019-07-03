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Росгвардейцы изъяли огнестрельные оружия у жителей Якутии

Росгвардейцы продолжают проводить на территории республики профилактические рейды по контролю за оборотом оружия. За два дня совместно с сотрудниками органов внутренних дел были охвачены административные территории Хангаласского района, с. Синск, с. Тит-Ары, с. Улахан-Ан. 

В ходе оперативно-профилактического мероприятия проверено 40 адресов. За нарушение правила хранения оружия изъято 5 единиц охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия,  2 единицы  сдано на утилизацию, сдано за денежное вознаграждение 2 единицы незарегистрированного оружия. Сотрудниками лицензионно-разрешительной работы Росгвардии оставлено 4 административных протокола по ч. 4 ст. 20.8 КоАП РФ за нарушение правила хранения и ношения оружия.

Управление Росгвардии по Республике Саха (Якутия) напоминает владельцам о строгом соблюдении правил хранения, ношения и транспортировки личного огнестрельного оружия. При его утере или хищении следует незамедлительно сообщить в органы внутренних дел по территориальности для своевременного розыска и недопущения совершения противоправных действий с применением утерянного огнестрельного оружия.

Источник: Пресс-служба управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия).
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02.07.2019

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Некролог
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02.07.2019

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02.07.2019

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02.07.2019

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