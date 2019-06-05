Росгвардейцы изъяли из магазина 58 единиц оружия и более 11 тысяч патронов

В Мирнинском районе Якутии сотрудниками Росгвардии выявлены нарушения при проверке комнаты хранения оружия в охотничьем магазине.

Инспектором отдела лицензионно-разрешительной работы по Мирнинскому району проведена проверка комнаты хранения оружия и документации одного из охотничьих магазинов района.

В ходе проверки выяснилось, что данный магазин хранил оружие с истекшим сроком действия разрешения на хранение оружия. Инспектором ОЛРР в данном магазине было изъято 16 единиц нарезного, 19 единиц гладкоствольного, 22 единицы травматического, 1 единица комбинированного огнестрельного охотничьего оружия, 11294 патрона.

На ответственное лицо за сохранность и учет оружия составлен административный протокол по ст. 20.8 КоАП РФ и вынесено постановление на штраф в сумме 50 000 рублей. По этой же статье составлен протокол в отношении юридического лица с наложением штрафа в сумме 300 тысяч рублей и вручением предписания на устранение недостатков.

Стоит отметить, что несвоевременное продление разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия является самым частым нарушением в сфере оборота оружия. Согласно закону, владельцы огнестрельного оружия должны представить документы в отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии не позднее одного месяца до окончания срока действия разрешения.