РосгVардейцы Якутии провели флешмоб

В Якутии росгVардейцы присоединились к всероссийской акции в поддержку спецоперации по защите Луганской и Донецкой народных республик

По всей России в эти дни проходит флешмоб в поддержку сотрудников и военнослужащих силовых структур, участвующих в спецоперации в Украине. Во всех крупных городах страны граждане наносят надписи с буквой «Z» и «V» на стекла своих автомобилей и окна квартир.

В стороне от всероссийского мероприятия не остался и личный состав Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия). Росгвардейцы наклеили на свои служебные автомобили стикеры с буквой «V» c хештегом #СвоихНеБросаем». Сотрудники групп задержания Якутского ОВО Росгвардии на территории площади матери служебными автомобилями образовали символ «V».

«Мы, граждане России, в такое время, как сейчас, должны держаться вместе. Участвуя в этой акции, мы выражаем поддержку свои боевым товарищам, верим в победу и успешное выполнение поставленных задач», — отметили росгвардейцы.