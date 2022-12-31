Новогодние подарки от Росгвардии детям погибших сотрудников…

Росгвардейцы поздравили с наступающими праздниками семьи погибших сотрудников и подарили детям новогодние подарки

В канун празднования Нового года росгвардейцы посетили семьи погибших при исполнении служебного долга сотрудников. Чтобы дети почувствовали волшебство праздника, к ним пришли Дед Мороз и Снегурочка. По замыслу «Дед Мороз спецназначения» выполнял важное и ответственное задание – поздравить самых послушных и талантливых деток. Они в свою очередь охотно исполняли стихи и песни, за что получили щедрые подарки.



Вместе с подарками и цветами представители ведомства передали семьям погибших сотрудников от имени руководства регионального управления Росгвардии слова признательности за мужей, которые ценой своей жизни выполнили служебный долг.



«Я всегда нахожу поддержку со стороны росгвардейцев. Руководство тероргана Росгвардии и бойцы ОМОН всегда рядом, они желанные гости в моем доме и уже стали мне родными людьми – сказала вдова Героя России Александра Рыжикова Галина Анатольевна. – Пусть наступающий год принесет только радостные и запоминающиеся события. Желаю всем терпения, надежды, благополучия, мира и горячего семейного очага».



«Новый год – особый праздник, который связан с теплотой, вниманием и заботой. Мы очень надеемся, что подаренная нами частичка тепла и внимания скрасит новогодние праздники в семьях наших коллег», — отметил начальник управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия) полковник полиции Алексей Гарагуля.