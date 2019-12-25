Росгвардейцы переведены на усиленный режим работы

Правоохранительные органы Якутии находятся в полной готовности к обеспечению охраны правопорядка и общественной безопасности в период проведения новогодних и рождественских праздников.

Территориальным управлением Росгвардии предусмотрен комплекс организационно-практических мер по обеспечению правопорядка и недопущении чрезвычайных происшествий. Росгвардейцами сосредоточены усилия на проверке объектов мест проведения праздничных мероприятий на предмет антитеррористической защищенности, исправности кнопок тревожной сигнализации, инструктажах с задействованными частными охранными организациями, проверке владельцев оружия и выделении личного состава для несения службы. Под особым контролем находятся места массового пребывания людей и объекты жизнеобеспечения.

Предусмотрены резервные группы из числа сотрудников ОМОН и СОБР. Дислокация нарядов групп задержания вневедомственной охраны пересмотрена с учетом приближения их к общественным местам и адресам проведения праздничных мероприятий.