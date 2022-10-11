11.10.2022
21:49
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Происшествия

Что сейчас грозит пользователям cоцсетей Meta*? 

SakhaLife.ru.

Росфинмониторинг внёс Meta* в перечень террористов и экстремистов. Пока непонятно, какие будут последствия у этого решения, но, по мнению тгк кабачковая икра по акции, два очевидных вывода уже можно сделать:
1. Вести любую рекламную активность в популярной соцсети стало ещё небезопаснее. В теории это можно связать с финансированием терроризма. Пока всё выглядит так.
2. Все, кто верил в разблокировку, слегка приуныли. Это явное движение в сторону ещё большей изоляции известной соцсети в России.

Предостережения пользователям cоцсетей Meta* //
Прокуратура вручает пользователям заблокированных в России cоцсетей компании предостережения о недопустимости экстремистской деятельности, сообщает тгк Код Дурова.
— Впервые об этом говорили ещё в конце сентября. Сегодня о подобном предостережении заявил и руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
— В предостережениях напоминается об угрозе административной и уголовной ответственности за размещение публикаций. Посты могут «рассматриваться как форма участия в деятельности экстремистской организации и склонения участия в нём неопределённого круга лиц».
— Павел Чиков в беседе с «Кодом Дурова» подтвердил, что зафиксировано «больше одного случая» вручения таких предостережений.

*Объявлена экстремистской организацией и запрещена на территории России.

Источник: Телеграм

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