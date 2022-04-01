Росавтодор продлил работу автозимника «Вилюй»

Росавтодор продлил работу грунтового автозимника федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Федеральное дорожное агентство поддержало обращение Главы Якутии Айсена Николаева о продлении сроков работы автозимника федеральной автодороги А-331 «Вилюй» на участке от с. Тас-Юрях до п. Верхнемарково Иркутской области

. По информации Росавтодора, погодные условия позволяют обеспечить безопасное и бесперебойное движение по автозимнику до 10 апреля. Фактическое снижение грузоподъёмности и закрытие автозимника будет определяться от погодных условий. Ранее глава Якутии Айсен Николаев поручил правительству и республиканскому оперштабу обеспечить все труднодоступные и отдалённые наслега региона запасами продовольствия и социально значимыми товарами первой необходимости до начала навигации 2022 года.