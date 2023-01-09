09.01.2023
11:34
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Якутия

Росавиация выдала авиакомпании «Якутия» допуск на рейсы…

Росавиация выдала авиакомпании «Якутия» допуск на полеты из Благовещенска в Душанбе, Худжанд, Куляб и Бохтар.

Фото: пресс-службы
Источник: тгк 14News

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