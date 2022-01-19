Росавиация и Ространснадзор разошлись в оценках работы авиакомпании «Якутия»

Росавиация не согласилась с итогами проверки авиакомпании «Якутия», проведенной Ространснадзором в 2021 г., сообщают «Ведомости». «По результатам проверки 55 авиационных событий, подпадающих под критерии авиационных инцидентов, исключено 54 события», только по одному Росавиация назначила комиссию для расследования, следует из письма заместителя руководителя федерального агентства Олега Сторчевого председателю Общероссийского объединения пассажиров Илье Зотову.

В частности, 27 случаев нестабилизированного захода на посадку без ухода на второй круг Росавиация не отнесла к авиаинцидентам. Проверка выполнения техобслуживания самолетов также не подтвердила замечания Ространснадзора, следует из письма Сторчевого. Проверка инцидента с обнаружением вибрации в турбине двигателя Boeing 737 (до устранения дефекта на этом самолете было совершено еще 30 рейсов) показала, что «это отклонение не выходит за пределы эксплуатационных ограничений».

Подробности «Ведомости».