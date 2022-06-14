14.06.2022
20:31
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Погода
Романтичное видео: счастливые под дождем…
В якутских соцсетях умиляются парой, которая несмотря на непогоду танцует под дождем. Эти двое, несомненно, умеют получать удовольствие от жизни. Для большей атмосферности автор добавил музыку. Видео: xxmayaac тгк Yakutsk News
Фото: тгк Yakutsk News
Источник: тгк Yakutsk News
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