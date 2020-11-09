Романтическая кража в Якутске

В Якутске задержали мужчину и женщину по подозрению в краже телевизора из гостиничного номера.

Наряд группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, получил сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации на охраняемом объекте – одной из частных гостиниц Якутска.

К оперативно прибывшим на место происшествия росгвардейцам обратилась администратор и пояснила, что постояльцы из гостиничного номера тайно похитили жидкокристаллический телевизор «Супра» стоимостью 8000 рублей и не оплатили по счету 1700 рублей. Пара была в состоянии алкогольного опьянения и вела себя агрессивно.

Ранее судимые за совершение имущественных преступлений уроженцы Якутска — 27-летний мужчина и 32-летняя женщина, были задержаны росгвардейцами по «горячим следам» и доставлены в отдел полиции. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».