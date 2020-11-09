09.11.2020
14:11
263

Происшествия

Романтическая кража в Якутске

В Якутске задержали мужчину и женщину по  подозрению в краже телевизора из гостиничного номера.

Наряд группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, получил сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации на охраняемом объекте – одной из частных гостиниц Якутска. 

К оперативно прибывшим на место происшествия росгвардейцам обратилась администратор и пояснила, что постояльцы из гостиничного номера тайно похитили жидкокристаллический телевизор «Супра» стоимостью 8000 рублей и не оплатили по счету 1700 рублей. Пара была в состоянии алкогольного опьянения и вела себя агрессивно.  

Ранее судимые за совершение имущественных преступлений уроженцы Якутска — 27-летний мужчина и 32-летняя женщина, были задержаны росгвардейцами по «горячим следам» и доставлены в отдел полиции. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». 

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх