Роман Сорокин: Якутск вошел в отопительный сезон

«Город Якутск вошел в отопительный сезон, сегодня главное – оперативная отработка точечных заявок и жалоб от жильцов по теплоснабжению, поступающих в ЕДДС, управляющие компании и управы», — такими словами резюмировал итоги заседания городского штаба по подготовке к отопительному сезону заместитель главы города по ЖКХ Роман Сорокин.

Роман Сергеевич заслушал информацию представителей округов о работе по заявкам жильцов. Всего, по состоянию на 16 часов 20 сентября, на пульт Единой дежурной диспетчерской службы поступила 341 заявка, касающаяся отопления. Подавляющее большинство из них, 320 заявок – по развоздушиванию системы отопления, 21 – по обнаруженным после запуска теплоносителя течам. Наибольшее число заявок поступило от жителей Промышленного округа – 80, Строительного – 70, Губинского – 60 и Центрального – 52. Как отчитались на совещании представители управ города, заявки оперативно отрабатываются, и по мере исполнения снимаются с реестра ЕДДС. На нескольких объектах – ул. Якутская, 4, 4/1, 14, а также Заводская, 19/6 в Мархе – накануне запущено тепло, завершается ремонт системы теплоснабжения, выявляемые локальные недостатки устраняются.

Роман Сорокин сообщил на совещании, что достигнута договоренность с руководством ПАО «Якутскэнерго» о подаче тепла в дом по ул. Короленко, 25. Напомним, этот дом до сих пор не был принят в эксплуатацию из-за не устранения застройщиком грубых нарушений проекта и оформления документации. Кроме того, перед теплоснабжающей организацией образовалась задолженность в сумме 18 млн. рублей.

Вместе с тем, по состоянию на 20 сентября, сохраняются проблемы с подачей газа в дом по ул. Красильникова, 4/3. Этот дом — самовольная неузаконенная постройка, в которой в 2014-2015 гг. физическими лицами приобретены 32 квартиры. Благодаря настойчивости руководства города, в четверг, 19 сентября, удалось найти точки соприкосновения с ресурсоснабжающей организацией УРГС «Сахантранснефтегаз». Газовики, тем не менее, считают, что ранее газ потреблялся незаконно, подали заявление в МВД по факту хищения газа, ущерб оценивается ими в 2,5 млн. рублей. Как было озвучено на совещании в мэрии в пятницу, сегодня застройщик данного дома, виновник сложившейся ситуации, заложниками которой стали десятки людей, не проявляет необходимого рвения при заключении договора на поставку газа, от которого отапливается дом.