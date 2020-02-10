Роман Маслов – абсолютный победитель первенства ДФО по дзюдо

В Южно-Сахалинске прошло первенство Дальневосточного федерального округа по дзюдо. На татами встретились спортсмены-юниоры из нескольких регионов Дальнего Востока, от Камчатки до Приморья. Данное первенство является отборочным перед первенством России.

Хангаласец, уроженец п. Мохсоголлох 20-летний Роман Маслов в весовой категории +100 кг выиграл бронзовую медаль и путевку на первенство России. Также Роман стал чемпионом в абсолютной весовой категории среди юниоров до 23 лет.

Тренером Романа является Николай Лоднев — тренер-преподаватель по дзюдо, отличник физической культуры и спорта Республики Саха (Якутия), заслуженный тренер Республики Саха (Якутия).