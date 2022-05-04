Роман Марков приглашает на персональную выставку «IL ɔju: BIS» (ИЛ ойуу БИС)

Приглашаем Вас на персональную выставку «IL ɔju: BIS» (ИЛ ойуу БИС) — «Мир, изображённый мазками». В мир воинов и богов, во вселенную шаманов и духов, во внутренний мир Романа Маркова — художника, мечтателя и мечника.



Роман Марков прошел путь от иллюстратора газет и журналов, художника комиксов «Якутск.Параллельный», до работ в фильмах «Тыгын Дархан» и «Мымах. Кремень государственности». После окончания съемок художник очень увлекся дохристианской эпохой Якутии, поэтому решил писать картины, которые показывают культуру и истинный уклад тех времен так, как это видит он, как он это чувствует.



В экспозиции представлены полотна написанные в период 2020-2022 г.г., а также настоящие доспехи боотура над которым художник работает вместе с кузней

«Dobunknives».



Погрузитесь в атмосферу «IL ɔju: BIS» (ИЛ ойуу БИС) — «Мир, изображённый мазками»!

Время работы: Пн — выходной,

Вт — Вс — с 10:00 до 20:00



Место: Арт-резиденция TAG, ул. Кальвица, 14/1а, 1 этаж

Выставка пройдёт с 27 апреля по 18 мая 2022 года

Вход: 200₽, студенты и школьники — 150₽, детям до 9 лет бесплатно.