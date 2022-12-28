Роман Лысенко рассказал о специфике работы спасателя

Вчера Российские спасатели отмечали свой профессиональный праздник. 27 декабря считается еще и днем основания чрезвычайного ведомства. В этом году МЧС России празднует 32-ю годовщину. Сотрудники министерства по первому зову приходят на помощь тем, кто в ней нуждается. За эти годы спасены сотни тысяч жизней не только в нашем регионе, но и за его пределами.

О работе спасателя рассказал Роман Лысенко, начальник парашютно-десантного ПСП спасатель 1-го класса Якутского поисково-спасательного отряда регионального управления МЧС России.

– Роман, расскажите, почему вы выбрали работу в спасательном подразделении.

– Если честно, это получилось случайно. У меня не было мечты стать спасателем. Когда я вернулся с армии, отец моего друга предложил работу водителя в поисково-спасательном отряде. Отработал год на этой должности, прошел подготовку и с 2001 года являюсь спасателем.

– Что для вас означает спасти человека? Что вы испытываете, когда оказываете помощь людям?

– Во время самого спасения мы ничего не испытываем. В этот момент мысли только о том, как все правильно и быстро сделать. Возможно, позже приходит удовлетворение, приятно на душе становится, особенно если все успешно заканчивается.

– Как ваша семья относится к работе?

– Семья уже привыкла, все относятся нормально. Первое время, может, были обиды и возмущения из-за долгих отъездов, командировок. Сейчас спокойно, сыновья часто спрашивают, как прошло дежурство, кого спас (смеется). Мама гордится, конечно.

– Какое главное качество в характере должно быть у спасателя?

– Думаю, в первую очередь, необходимо быть человеколюбивым, иметь чувство сострадания. Нужно уметь сопереживать, не быть роботом, относится ко всем людям, как к своим близким.

– Как все-таки закрыться от эмоций, чтобы выполнить свою работу?

– В начале работы это тяжело организовать в себе, все приходит с опытом. Конечно, после того, как ты отработал, переживаешь все равно. Во время работы важно постараться оттолкнуть все чувства и все, что мешает.

– Узнают ли вас жители, которым вы помогли? Приходят к вам со словами благодарности?

– В период паводка, люди благодарят во время проведения спасательных работ или сразу после оказанной помощи. Не припомню, чтобы жители специально приходили к нам сказать «спасибо». В любом случае, мы знаем, что они благодарны, а нам приятно просто помочь, это ведь наша работа.

– Какие ситуации, причиной который стала человеческая беспечность, вам встречаются чаще всего?

– Причиной практически всех ситуаций является человеческая беспечность. Из года в год люди выезжают на неокрепший лед, охотники и рыбаки садятся в лодки и выплывают во время ледохода на острова. Как и любого человека, меня возмущает такое поведение, но как спасатель, я обязан помочь всем, кому требуется помощь.

– Несмотря на то, что вы спасатель, вы – человек. Сталкивались ли вы с ситуациями, когда нужно было подвергнуть свою жизнь опасности?

– Конечно, есть такие ситуации. Как начальник подразделения, я принимал подобные решения, стараясь, чтобы мои коллеги были на подстраховке. Как-то зимой девочка лет 15-ти хотела спрыгнуть с крыши 9-ти этажного дома. Сначала мы с сотрудниками полиции с ней разговаривали, но она не шла на контакт. В какой-то момент она покатилась вниз, я был буквально в двух метрах, смог до нее допрыгнуть и уперся коленями об край крыши, ребята меня поймали. В конечном итоге все обошлось.

– Скажите, с опытом проще решиться на риск ради спасения человека?

– Я думаю все индивидуально, но, как правило, когда ты только пришел, у тебя больше азарта, а значит и больше необдуманных поступков. С опытом ты учишься быстрее и рациональнее принимать те или иные решения. Например, пока едешь на вызов, уже в пути продумываешь свои действия, примерно представляешь ситуацию и распределяешь роли команде.

– Когда работать сложнее: летом или зимой?

– В наших условиях, конечно, тяжелее зимой, в морозы. Неудобство состоит не только в низкой температуре, но и в количестве одежды. Также, сложно работать зимой в горах. Как-то раз в ноябре нам нужно было эвакуировать человека, найти и достать его из-под сошедшей лавины. Так получилось, что вертолет не смог нас доставить до места, мы ехали сутки в кузове в 40-градусный мороз, потом рубили деревья для проезда машины, чтобы подъехать ближе к горе.

– Вас когда-нибудь посещали мысли о смене работы и почему?

– Думаю, как и у любого человека, у нас тоже бывают такие моменты. Все мы иногда устаем, но мне достаточно съездить в отпуск, хорошо отдохнуть и вот, уже хочется обратно на работу.

– Как реагируют новые знакомые, когда узнают о вашей работе?

– Все по-разному. В основном, задают вопросы «Сколько спас? Кого спас? Кошек и собак спасаете?» (смеется) А вообще, когда говорю, что я из МЧС, у многих возникает ассоциация: если МЧС, значит – пожарный. Приходится объяснять.

– Что пожелаете своим коллегам в День спасателя?

– В первую очередь, крепкого здоровья, семейного благополучия. Пусть будет поменьше работы и побольше учебы.