Схватки утренней части соревнований в объективе фотографа «Спорт Якутии» Александра Назарова
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«Роман Дмитриев-2019». Лучшие моменты второго дня
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