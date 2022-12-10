10.12.2022
12:31
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Якутия
Ролик якутского дизайнера набрал больше миллиона просмотров в YouTube
Графический дизайнер Феоктист Алексеев @designbyfeo, прославившийся фан-постерами UFC, сделал видеоролик на новом движке «Unreal Engine 5», где Рик из мультсериала «Рик и Морти» сажает в тюрьму злодеев из разных видеоигровых и киновселенных, сообщает тгк Yakutsk News.
«Рик преследует и ловит особо опасных персонажей и сажает их в свою тюрьму, из которой не может сбежать никто, почти никто», — пишет Феоктист о своей новой работе. За 8 дней фан-видео набрало 1,2 миллиона просмотров в YouTube. Среди знаменитых анти-героев в камерах оказались Итачи из «Наруто», Харли Квин из киновселенной DC, Леди Димитреску из нового «Resident Evil: Village», Девид Джонс из «Пиратов Карибского моря», Саурон из «Властелина колец», Енот Ракета из «Марвел».
Фото: тгк Yakutsk News.
Источник: тгк Yakutsk News
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