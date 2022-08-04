Роль якутского кино в развитии российской киноиндустрии

4 августа в Якутске в рамках форума «ProДФО» эксперты обсудили основные проблемы, с которыми сегодня сталкиваются российские кинотеатры, а также молодые авторы видеоконтента и режиссеры. Участники обратили внимание на опыт якутских кинопроизводителей – сегодня популярность фильмов республики выходит далеко за пределы региона.

В дискуссии «Российский культурный код, как сфера притяжения и удержания населения Дальнего Востока» приняли участие директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев, светский репортёр телеканала «Россия 1» Олег Пакшин, менеджер по работе с киноиндустрией Вконтакте Виктория Борисенко, член правления, председатель секции «Креативные Индустрии» – руководитель галереи современного искусства «Ходынка» (ГБУК г. Москвы «Объединение «ВЗ Москвы»), руководитель направления Science Art РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Фоминых-Капица, директор креативного кластера «Квартал Труда» Алексей Леверьев, художественный руководитель «Сахафильм» Алексей Романов, заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Ольга Балабкина. Модератором выступил руководитель Промо группы каналов 360 Виктор Абрамян.

Как сегодня удается возместить нехватку зарубежных фильмов в кинотеатрах, рассказал художественный руководитель «Сахафильм» Алексей Романов. По его словам, весомую поддержку региональным кинотеатрам оказывает выход на экраны якутского кино.

«В этом году у нас выходят около 20 региональных фильмов. Ожидаются премьеры осенью и в начале зимы. Наши кинопрокатчики отмечают, что за прошедший квартал 40% от репертуара составляет именно якутское кино. Я надеюсь, что в будущем в Якутии будет выходить еще больше наших фильмов. Якутское кино действительно выходит за пределы республики, оно перестает быть региональным», – отметил спикер.

Заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Ольга Балабкина подчеркнула, что правительство уже долгое время активно поддерживает развитие регионального кинопроизводства.

«Если первый тренд по всей России заключался в том, чтобы ходить в кино, то в Якутии стало модно снимать кино и сниматься в кино. У нас многие жители, в том числе из деревень, становятся участниками фильмов – так создается культурная среда. Согласно статистике проката этого года, фильм «Джулур: Мас-рестлинг» идет первым, а после него уже «Человек-паук». Республика продолжит поддерживать кинопроизводство, в том числе за счет строительства кинотеатров», – отметила зампредседателя правительства Республики Саха (Якутия) Ольга Балабкина.

Растет число и молодых авторов видеоконтента, которым интересно снимать и делиться материалами на онлайн-платформах и в соцсетях. По мнению менеджера по работе с киноиндустрией Вконтакте Виктории Борисенко, сегодня зритель готов платить за подписку на качественный видеоконтент, который ему интересен.

«Мы активно развиваем нашу видеоплатформу, стремимся поддерживать авторов в создании и развитии видеоконтента. За последние несколько месяцев мы запустили несколько программ поддержки, в которых, помимо основных доходов от рекламы, мы предоставляем в том числе дополнительные гранты. Если сравнить весну 2021 и 2022 года, то заработок авторов в партнерской программе в этом году увеличился на 145% – как за счет повышенного интереса к платформе, так и за счет нашей программы поддержки», – рассказала спикер.

Директор креативного кластера «Квартал Труда» Алексей Леверьев рассказал, что сейчас активно идет строительство креативного кластера, которое станет местом для свободного взаимодействия между участниками креативных индустрий. Открытие кластера запланировано в 4 квартале 2022 года.

«Одна из целей кластера – стать ядром креативного сообщества и, в частности, кинопроизводителей. Его сердцем станет медиалаборатория, оборудованные помещения для производства кино. Чтобы резиденты смогли чувствовать себя в максимально комфортных условиях, «Квартал Труда» будет создан по принципу «города в городе» – с полноценной инфраструктурой для жизни, работы и отдыха», – объяснил директор креативного кластера «Квартал Труда» Алексей Леверьев.

Сегодня также необходимо предоставлять больше площадок для молодых авторов, у которых пока не хватает возможности выставлять свои киноработы в кинотеатрах. На такую проблему обратила внимание член правления, председатель секции «Креативные Индустрии» – руководитель галереи современного искусства «Ходынка» (ГБУК г. Москвы «Объединение «ВЗ Москвы»), руководитель направления Science Art РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Фоминых-Капица. По ее словам, возможным решением могут стать галереи современного искусства, выставочные площадки.

В свою очередь, анимационную киноиндустрию необходимо масштабировать не только с точки зрения видеоконтента, но и специалистов – важно обучать будущих кинодеятелей, подчеркнул директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев.

«Как и для развития художественного кино, для анимационного должен быть свой культурный котел, своя культурная база, экономика и технологии, которые способны это «переварить», а также система образования, которая позволит вырастить хороших специалистов», – сказал спикер.

По мнению светского репортера телеканала «Россия 1» Олега Пакшина, большой интерес к новым фильмам могут привлечь дополнительные видеоматериалы о них – людям интересно узнать, как снималось кино, посмотреть интервью с режиссерами и актерами, при этом мнение других зрителей для них может стать важнее мнения кинозвезд, посмотревших премьеру.



Справочно:

«ProДФО» – это серия уникальных форумов, которые объединяют представителей власти, экспертов и СМИ и жителей регионов ДФО. Каждый форум посвящен актуальным для каждого региона темам: экономике, бизнесу, образованию, городской среде, поддержке молодежи, туризму, экологии. Форум «ProДФО» в Якутске проходит с 4 по 6 августа. Тема секции – «Дальневосточная идентичность и креативные индустрии: инструменты взаимного продвижения в сфере медиа на примере региональных СМИ». Организаторы форума – Аппарат полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном Федеральном Округе, Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, Некоммерческая организация «Фонд развития социальных инициатив» и ODBT Group.

Трансляция форума доступна на сайте www.prodfo.ru, на официальной странице форума платформы RUTUBE, пленарное заседание также можно увидеть в прямом эфире телеканала НВК «Саха».