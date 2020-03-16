Роль музыки в тяжелые годы войны

13 марта прошел ежегодный конкурс среди республиканских образовательных учреждений культуры, проводимый министерством культуры и духовного развития РС(Я). Участвовали команды: Якутского колледжа культуры и искусств им. А.Д. Макаровой, Якутского художественного училища (колледжа) им. П.П. Романова, Якутского музыкального колледжа (училища) им. М.Н. Жиркова, Якутской балетной школы (колледжа) имени Аксении и Натальи Посельских и Высшая школа музыки РС(Я) (институт) им. В.А. Босикова. Конкурс был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, вкладу деятелей культуры во время Великой Отечественной войны. Требовалось выступление команд и оформление выставки по тематике. По итогам конкурса — победила команда Якутского музыкального колледжа (училища) им. М.Н. Жирков.

Команду ВШМ РС(Я) представил духовой оркестр, под руководством КУЗЬМИНА Александра Эдуардовича, заслуженного артиста РС(Я). Была представлена композиция о вкладе музыкального искусства в борьбе народа с врагом. Прозвучали произведения: «Марш танкистов», «Священная война», «Катюша», «Хайыьар»,»В лесу прифронтовом», «Майский вальс», » День Победы».

Роль музыки в годы войны была чрезвычайно высока. В ней говорилось о патриотизме, о солдатской дружбе, о любви. Музыка поддерживала в трудные минуты, приносило утешение, она была необходима человеку как воздух, с ней человеческое сердце не черствело.

Наш духовой оркестр раскрыл и донес зрителю насколько была важна музыка в тяжелые годы войны.