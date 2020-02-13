ЧП: В Якутии Чеховское ружье привело к трагедии

Прокуратура Сунтарского района Якутии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов).

По версии следствия, обвиняемый, имея при себе незаконное приобретенное оружие – самозарядный карабин модели «Вепрь», который был ранее им найден в охотничьем домике и присвоен, находясь после распития алкогольных напитков в кабине автомобиля «Урал-375Д», решив проверить заряженность ружья, направил его ствол в сторону охотничьего домика расположенного на расстоянии около 60 метров и отведя затворную раму в крайнее заднее положение, тем самым, дослав патрон в патронник, по своей небрежности, неосторожно нажал на спусковой крючок карабина. В результате произведенного выстрела, пуля, пробив насквозь деревянную стенку охотничьего домика, попала в область левого бедра потерпевшего, который находился внутри охотничьего домика.

Потерпевший, получив повреждение в виде огнестрельного сквозного пулевого ранения нижней трети левого бедра с повреждением нижней трети диафиза левой бедренной кости, магистральных кровеносных сосудов и большеберцового нерва, скончался в районной больнице спустя несколько дней.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.