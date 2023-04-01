Роковой коридор затмений и ретромеркурий в апреле 2023

С астрологической точки зрения апрель обещает быть интересным и переломным. Многое будет определяться коридором затмений — с 20 апреля (солнечное) по 5 мая (лунное), а также переходом Меркурия в ретроградное движение в начале третьей декады месяца. Впрочем, каждый из представителей зодиакального круга переживет этот период по-своему: к одним знакам звезды будут благосклонны и принесут им счастье и успех, а другим следует готовиться к испытаниям и проблемам, сообщает Астронавигатор.

Сочетание затмения и ретроградного Меркурия дает довольно напряжённый период с непредсказуемыми поворотами событий. Апрель можно разделить на две части. В этот период, независимо от того, хотим мы или нет, будут происходить судьбоносные события, продиктованные временем. Повлиять на них мы не можем — просто пришло время перемен, причем кардинальных: все то, что мы долго откладывали, постучится в дверь.

Первая половина апреля даёт возможности поставить цели и усердно работать для их достижения. Если приложить усилия, можно продвинуться вперед в текущий проектах, или начинать новые темы и проекты. Это время возможностей, которое не стоит упускать. И хотя возможности могут быть ограничены условиями, это хорошее время для начинаний и перемен, если чувствовать контекст и не завышать планку притязаний.

Во второй половине апреля Меркурий замедляется перед ретроградностью, начиная период задержек, пробуксовок и обращая внимание на нерешённые вопросы и проблемы. Они как камни преткновения на пути не позволяют двигаться к миру и прогрессу, пока не будут решены.

Что сулят звезды знакам зодиака в переломном апреле 2023 года?

Овен (21 марта – 20 апреля)

Если вы ищете новую работу, пытаетесь продвинуться по службе или просто хотите усовершенствовать свои навыки и знания, сейчас идеальное время для этого. Потратьте немного времени, чтобы проанализировать, чего вы хотите от своей карьеры, и составить план, как вы можете достичь этих целей. В личной жизни в этом месяце все может быть несколько сложнее. Отношения могут быть напряженными, и вы можете чувствовать себя более раздражительными, чем обычно.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Этот месяц может принести некоторую драму в ваши отношения. Может вернуться бывший супруг или вам придется столкнуться с ревностью со стороны нынешнего партнера. Просто помните, что это временно, и старайтесь не предпринимать никаких радикальных мер. В профессиональном плане вы будете чувствовать себя увереннее и оптимистичнее. Это отличное время для начала новых проектов. Только будьте осторожны, чтобы не взять на себя лишних обязательств.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Для вас это будет время самоанализа. Вы можете углубиться в себя и задуматься над своей жизнью и своим местом в мире. Это может быть очень позитивным и продуктивным процессом, если вы позволите себе плыть по течению и доверитесь своей интуиции. Вы также можете почувствовать, что в это время вас привлекают более тихие, более уединенные виды деятельности. Это может быть хорошей возможностью исследовать свои творческие способности.

Рак (22 июня – 22 июля)

Вы будете сосредоточены на своей карьере и публичном имидже. Вы будете полны решимости произвести хорошее впечатление и достичь поставленных целей. Это удачное время для налаживания связей и построения отношений с теми, кто имеет власть. Вы должны быть уверенными и напористыми, но не агрессивными. В этом месяце вы также будете озабочены личной жизнью. Если вы одиноки, возможно, вы готовы найти кого-то особенного. Если вы состоите в отношениях, вы станете более эмоционально привязанными.

Лев (23 июля – 23 августа)

В этом месяце у вас могут появиться большие цели или проекты, над которыми вы работаете, и вы будете полны решимости добиться успеха. Это может быть хорошее время для налаживания контактов и знакомства с новыми людьми, которые могут помочь вам в дальнейшем развитии карьеры. Также могут появиться возможности взять на себя больше ответственности или получить повышение на работе. В личной жизни запланируйте уикенды для двоих, чтобы насладиться компанией друг друга.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Это время, когда стоит ставить перед собой высокие цели и упорно работать над достижением поставленных задач. Возможно, вам придется приложить дополнительные усилия, чтобы продвинуться вперед, но в итоге это будет того стоить. Не опускайте голову и оставайтесь сосредоточенными, и вы сможете достичь всего, за что возьметесь. Это также хорошее время для того, чтобы сосредоточиться на своих отношениях и партнерствах. Все ли в ваших отношениях справедливо и равноправно? Если нет, то сейчас самое время что-то изменить.

Весы (24 сентября – 23 октября)

В первой половине месяца вам стоит навести порядок в своих делах. Подведите итоги и посмотрите, где вам нужно что-то изменить. Это также хорошее время для того, чтобы навести порядок в финансах. Примерно в середине месяца вы начнете чувствовать себя более энергичными и мотивированными. Это идеальное время, чтобы начать работать над теми целями, которые вы откладывали. Если вы думали о начале нового проекта, сейчас самое время это сделать.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Апрель обещает быть захватывающим месяцем, с множеством возможностей для приключений и романтики. Вы получите шанс начать с чистого листа в любой сфере своей жизни. В это время вы можете чувствовать себя особенно смелыми и уверенными в себе, так что используйте это в свою пользу! Если вы одиноки, в это время вы можете встретить кого-то особенного. А если вы уже находитесь в отношениях, то они будут крепнуть. Это отличное время для того, чтобы познакомиться с новыми людьми.

Стрелец (23 ноября — 22 декабря)

Если в последнее время вы чувствуете, что застряли в рутине, это идеальное время, чтобы вырваться на свободу и начать все с чистого листа. Первая половина месяца особенно благоприятна для позитивных изменений в вашей жизни. У вас будет достаточно энергии и энтузиазма для всего, за что бы вы сейчас ни взялись, так что уверенно идите к своей цели. Конец апреля может принести некоторые сложные моменты, но пусть это не мешает вам наслаждаться всеми хорошими вещами.

Козерог (23 декабря — 20 января)

В этом месяце вы будете сосредоточены на своей карьере. Возможно, у вас есть крупные проекты на работе, которые требуют вашего внимания, или же вы планируете будущее и ставите перед собой долгосрочные цели. В любом случае, ваша карьера будет на первом месте в этом месяце. В личной жизни все может быть немного тише, чем обычно. Это не обязательно плохо – это просто время сосредоточиться на себе и на том, чего вы хотите от жизни.

Водолей (21 января — 19 февраля)

Если в последнее время вы чувствуете, что застряли, используйте этот период для мозгового штурма новых идей. Выйдите из зоны комфорта и попробуйте что-то новое. Никогда не знаешь, что может тебя вдохновить! Что касается вашей личной жизни, то в этом месяце все может быть немного неспокойно. Если вы одиноки, у вас могут возникнуть проблемы со знакомством с кем-то новым. А если вы находитесь в отношениях, вы можете начать спорить со своим партнером чаще, чем обычно. Эмпатия будет иметь большое значение!

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Апрель – это месяц, когда вам нужно будет сосредоточиться на своих финансах и карьере. У вас могут быть большие цели, которых вы хотите достичь в этом месяце, но убедитесь, что вы не «кладете все яйца в одну корзину». Диверсифицируйте источники дохода и не идите на неоправданные риски. В карьерном плане поначалу дела могут идти медленно, но ближе к концу месяца они начнут набирать обороты. Возможно, придется столкнуться с некоторыми офисными проблемами, поэтому просто сосредоточьтесь на своей работе, сообщает verakievskaya.club

