Роковая встреча

Прокуратура г. Нерюнгри поддержала государственное обвинение

по уголовному делу в отношении ранее судимого лица. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В суде с учетом представленных государственным обвинителем доказательств установлено, что в январе 2021 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс ранее незнакомому мужчине удары руками и ногами в голову, причинив тяжкий вред здоровью.

В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался в медицинском учреждении.

В ходе судебного следствия подсудимый признал вину в совершенном

им преступлении частично, выдвигая иную версию произошедших событий.

Государственным обвинителем представлена совокупность доказательств полностью подтверждающих его виновность в совершении указанного преступления, и опровергающих его версию.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимого

к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.