05.04.2023
14:17
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Происшествия
Роковая ошибка лишила мечты молодой девушки
В Нерюнгринском районе полицейские раскрыли кражу денег из магазина.
В дежурную часть полиции Нерюнгринского района обратился владелец магазина с заявлением о совершенном противоправном деянии. Полицейским сообщили, что похищены денежные средства в сумме 51 000 рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции установлена 18-летняя работница магазина.
Установлено, что подозреваемая проходила стажировку в магазине в качестве продавца. Злоумышленница выяснила, где хранят выручку, и, воспользовавшись удобным моментом, похитила все деньги. По словам подозреваемой, она решилась на кражу, потому что ей не хватало денег для покупки автомобиля.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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